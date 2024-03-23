Количество погибших во время теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Во время разбора завалов концертного зала в «Крокусе Сити Холле» количество погибших увеличилось с 115 до133 человек. Данные приводит Следственный комитет РФ в официальном телеграм-канале.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых в Брянской области недалеко от границы с Украиной. В сети появились два видео с допросами мужчин. По словам одного из задержанных, за убийство ему предложили 500 тыс. рублей. Половину суммы кураторы ему перечислили до момента преступления. Во словам второго подозреваемого, преступники жили в хостеле на шоссе в Дмитриевке.