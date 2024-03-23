properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Количество погибших во время теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

Количество погибших во время теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

23 марта 2024, 13:41
Фото: properm.ru
Четверо подозреваемых были задержаны в Брянской области, одному из них за убийство кураторы обещали заплатить полмиллиона рублей.

Во время разбора завалов концертного зала в «Крокусе Сити Холле» количество погибших увеличилось с 115 до133 человек. Данные приводит Следственный комитет РФ в официальном телеграм-канале.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых в Брянской области недалеко от границы с Украиной. В сети появились два видео с допросами мужчин. По словам одного из задержанных, за убийство ему предложили 500 тыс. рублей. Половину суммы кураторы ему перечислили до момента преступления. Во словам второго подозреваемого, преступники жили в хостеле на шоссе в Дмитриевке.

Читайте также:
Количество погибших во время обстрела в «Крокусе» возросло до 150 человек«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в терактеМинздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»
#Задержание#Убийство#Теракт#Погибшие#Рубли#Крокус#Брянская область#Нападение в крокусе сити холл#Кураторы
Подпишитесь
В МВД отрицают, что напавшие на «Крокус» террористы — граждане РФ
Сегодня, 15:08
«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»
Сегодня, 13:28
Путин объявил 24 марта днем национального траура в РФ. Что это значит?
Сегодня, 13:27
Пермские учителя попросили родителей не отпускать детей в ТЦ из-за теракта
Сегодня, 12:19
В «Крокусе», где погибли почти 100 человек, были 14 спортсменов из Прикамья
Сегодня, 09:00
«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте
Сегодня, 10:50
"