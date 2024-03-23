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Минздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»

23 марта 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
По официальным данным Следкома РФ, погибли 93 человека.

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список погибших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 23 марта 11:04, погибли 37 человек.

По официальным данным Следственного комитета РФ, во время теракте погибли 93 человека. Предварительно сообщается, что люди гибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

По данным источника 112, что при террористической атаке погибли более 100 человек, а пострадали — более 200.

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