Минздрав Подмосковья выложил список погибших в ходе стрельбы в «Крокусе»

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список погибших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 23 марта 11:04, погибли 37 человек.
По официальным данным Следственного комитета РФ, во время теракте погибли 93 человека. Предварительно сообщается, что люди гибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.
По данным источника 112, что при террористической атаке погибли более 100 человек, а пострадали — более 200.