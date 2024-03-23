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Пермские учителя попросили родителей не отпускать детей в ТЦ из-за теракта

Пермские учителя попросили родителей не отпускать детей в ТЦ из-за теракта

23 марта 2024, 12:19
Фото: ideogram.ai
Занятия в школах и университетах, запланированные на сегодня, отменили.

В Перми учителя просят родителей не отпускать детей в торговые центры из-за теракта в «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. О подобном предупреждении изданию perm.aif.ru рассказала одна из пермячек.

«Предупредите, пожалуйста, детей и не отпускайте в торгово-развлекательные центры», — заявила классный руководитель.

В пермских школах и университетах отменили занятия, запланированные на 23 марта. Кроме того, отменены массовые развлекательные мероприятия по поручению губернатора Пермского края. Со следующей недели у школьников начинаются весенние каникулы.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Несколько человек зашли в здание и начали стрелять из автоматов. По последним официальным данным, количество погибших достигло 115 человек. Но в СК отмечают, что эта статистика еще вырастет. После стрельбы в здании начался пожар.

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