Пермские учителя попросили родителей не отпускать детей в ТЦ из-за теракта

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Перми учителя просят родителей не отпускать детей в торговые центры из-за теракта в «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта. О подобном предупреждении изданию perm.aif.ru рассказала одна из пермячек.
«Предупредите, пожалуйста, детей и не отпускайте в торгово-развлекательные центры», — заявила классный руководитель.
В пермских школах и университетах отменили занятия, запланированные на 23 марта. Кроме того, отменены массовые развлекательные мероприятия по поручению губернатора Пермского края. Со следующей недели у школьников начинаются весенние каникулы.
Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Несколько человек зашли в здание и начали стрелять из автоматов. По последним официальным данным, количество погибших достигло 115 человек. Но в СК отмечают, что эта статистика еще вырастет. После стрельбы в здании начался пожар.