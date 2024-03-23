Пермские учителя попросили родителей не отпускать детей в ТЦ из-за теракта

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Несколько человек зашли в здание и начали стрелять из автоматов. По последним официальным данным, количество погибших достигло 115 человек. Но в СК отмечают, что эта статистика еще вырастет. После стрельбы в здании начался пожар.