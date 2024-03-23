Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»

По обновленным данным Следственного управления СК РФ, в «Крокусе Сити Холле» погибли 133 человека. Поисковые работы по спасению продолжаются. Подозреваемые в массовом убийстве были задержаны в Брянской области. 23 марта в сети появились три видео с допросом задержанных.