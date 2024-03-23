Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Баскетбольный клуб «ПАРМА» Перми объявил о переносе матча с командой «Енисей». Соревнование должно было состояться 24 марта. Перенос мероприятия связан с Днем общенационального траура в связи с терактом в Подмосковье.
Купленные билеты будут действительны на новую дату. Информация о том, как сдать билет, размещена в официальной группе спортивного клуба во ВКонтакте.
По обновленным данным Следственного управления СК РФ, в «Крокусе Сити Холле» погибли 133 человека. Поисковые работы по спасению продолжаются. Подозреваемые в массовом убийстве были задержаны в Брянской области. 23 марта в сети появились три видео с допросом задержанных.