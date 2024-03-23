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Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»

Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»

23 марта 2024, 14:56
Фото: Баскетбольный клуб «PARMA» во ВКонтакте
Билеты останутся действительными на новую дату.

Баскетбольный клуб «ПАРМА» Перми объявил о переносе матча с командой «Енисей». Соревнование должно было состояться 24 марта. Перенос мероприятия связан с Днем общенационального траура в связи с терактом в Подмосковье.

Купленные билеты будут действительны на новую дату. Информация о том, как сдать билет, размещена в официальной группе спортивного клуба во ВКонтакте.

По обновленным данным Следственного управления СК РФ, в «Крокусе Сити Холле» погибли 133 человека. Поисковые работы по спасению продолжаются. Подозреваемые в массовом убийстве были задержаны в Брянской области. 23 марта в сети появились три видео с допросом задержанных.

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