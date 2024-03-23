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Пермский кинотеатр не будет работать 24 марта из-за теракта в «Крокусе»

Пермский кинотеатр не будет работать 24 марта из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 14:34
Фото: properm.ru
Деньги за билеты вернут автоматически.

Кинотеатр в ТРЦ «iMall Эспланада» не будет работать 24 марта — в день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в паблике кинотеатра в соцсетях.

«Скорбим всей страной. В связи с общенациональным трауром, наш кинотеатр приостанавливает свою работу на 24 марта. С понедельника работаем по расписанию. Возврат денежных средств за билеты произойдет автоматический. Если у вас есть вопросы, мы ответим на них в личных сообщениях группы. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в стране. Об этом он заявил во время обращения к россиянам, которое длилось чуть больше пяти минут. Траур объявлен в связи с терактом в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» — во время стрельбы и пожара там погибли, по последним официальным данным, 133 человека.

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#Пермь#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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