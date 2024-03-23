Появился обновленный список пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

Напомним, трагедия произошла вечером, 22 марта, перед началом концерта группы «Пикник». По данным очевидцев, несколько человек вошли в здание «Крокурс Сити Холла» и открыли стрельбу. Затем они подожгли здание. По последним официальным данным, погибли 133 человека. По свежим данным департамента здравоохранения, в списке пострадавших — 140 человек. Среди них есть семилетний ребенок.