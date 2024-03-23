Пожарные полностью ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
По состоянию на 23 марта 19:30 Мск сотрудниками МЧС России полностью ликвидирован пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
В МЧС отметили, что завал очень сложный, почти все обломки состоят из металла. Разбирать обрушения приходится почти все вручную. Тяжелая техника в помещении работать не может.
Ранее сообщалось, что четверых задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» везут в Москву. Во время теракта погибли 133 человека. Однако, по утверждению СУ СУ РФ, количество погибших может увеличиться. В больницу с повреждениями различной степени тяжести попали более 100 человек.