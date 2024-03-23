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Пожарные полностью ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле»

Пожарные полностью ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 16:43
Фото: МЧС России
Сотрудникам МЧС приходилось разбирать обломки практически вручную, тяжелая техника на месте работать не может.

По состоянию на 23 марта 19:30 Мск сотрудниками МЧС России полностью ликвидирован пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В МЧС отметили, что завал очень сложный, почти все обломки состоят из металла. Разбирать обрушения приходится почти все вручную. Тяжелая техника в помещении работать не может.

Ранее сообщалось, что четверых задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» везут в Москву. Во время теракта погибли 133 человека. Однако, по утверждению СУ СУ РФ, количество погибших может увеличиться. В больницу с повреждениями различной степени тяжести попали более 100 человек.

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