Пожарные полностью ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле»

Ранее сообщалось, что четверых задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» везут в Москву. Во время теракта погибли 133 человека. Однако, по утверждению СУ СУ РФ, количество погибших может увеличиться. В больницу с повреждениями различной степени тяжести попали более 100 человек.