Путин объявил 24 марта днем национального траура в РФ. Что это значит?

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в стране, об этом он заявил во время обращения к россиянам, которое длилось чуть больше пяти минут. Траур объявлен в связи с терактом в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» — во время стрельбы и пожара там погибли как минимум 115 человек.