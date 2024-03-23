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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:41

Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в РФ

Путин объявил 24 марта днем национального траура в РФ. Что это значит?

23 марта 2024, 13:27
Фото: СК РФ

Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в РФ

Нынешний траур стал 30 по счету в РФ.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в стране, об этом он заявил во время обращения к россиянам, которое длилось чуть больше пяти минут. Траур объявлен в связи с терактом в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» — во время стрельбы и пожара там погибли как минимум 115 человек.

Что меняется в жизни россиян в дни национального траура:

  • государственные флаги РФ опускают, вместо них на древке крепят черную ленту;
  • по ТВ и радио запрещается включать рекламу;
  • учреждениям культуры и телеканалам рекомендуют отменить развлекательные мероприятия, а также передачи.

Последний раз президент РФ объявлял траур 28 марта 2018 года из-за крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, там погибли 60 человек. До этого траур объявлялся из-за авиакатастрофы самолета ТУ-154 в Сочи — погибли 92 человека. Нынешний траур уже30 по счету в стране.

Теракт в Подмосковье случился вечером 22 марта, четыре человека с оружием зашли на территорию «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по людям. Также они начали поджигать здание. Преступникам удалось скрыться, их задержали только 23 марта.

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 115 человек. 20 тел нашли спасатели, которые начали разбирать завалы в сгоревшем здании.

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