Путин объявил 24 марта днем национального траура в РФ. Что это значит?

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в стране, об этом он заявил во время обращения к россиянам, которое длилось чуть больше пяти минут. Траур объявлен в связи с терактом в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» — во время стрельбы и пожара там погибли как минимум 115 человек.
Что меняется в жизни россиян в дни национального траура:
Последний раз президент РФ объявлял траур 28 марта 2018 года из-за крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, там погибли 60 человек. До этого траур объявлялся из-за авиакатастрофы самолета ТУ-154 в Сочи — погибли 92 человека. Нынешний траур уже30 по счету в стране.
Теракт в Подмосковье случился вечером 22 марта, четыре человека с оружием зашли на территорию «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по людям. Также они начали поджигать здание. Преступникам удалось скрыться, их задержали только 23 марта.
По последним официальным данным, в результате теракта погибли 115 человек. 20 тел нашли спасатели, которые начали разбирать завалы в сгоревшем здании.