Путин обратился к россиянам из-за теракта в «Крокусе». Главные заявления президента

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холл», который унес жизни как минимум 115 человек. Президент назвал это событие кровавым, варварским террористическим актом. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Президент поблагодарил спецслужбы и медиков за спасение людей, а также простых граждан, которые оказывали помощь, доставляли пострадавших в больницы.