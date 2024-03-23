Путин обратился к россиянам из-за теракта в «Крокусе». Главные заявления президента

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холл», который унес жизни как минимум 115 человек. Президент назвал это событие кровавым, варварским террористическим актом. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Президент поблагодарил спецслужбы и медиков за спасение людей, а также простых граждан, которые оказывали помощь, доставляли пострадавших в больницы.
«Помощь окажем всем семьям, в чьи семьи пришла страшная беда. Выражаю глубокие искренние соболезнованиям всем, кто потерял своих родных и близких. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — пояснил Путин.
Во всех регионах страны в связи с терактом введены дополнительные меры антитеррористического характера, чтобы те, кто стоит за терактом, не совершили новые преступления. Сейчас четверо исполнителей теракта задержаны — они двигались в сторону Украины.
«Где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Мы столкнулись с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Мы установим и покараем каждого, кто стоял за спиной террористов», — добавил президент.
Глава государства заявил, что страна рассчитывает на взаимодействие с государствами, которые готовы бороться с международным терроризмом.
«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — подытожил президент.
Владимир Путин отметил, что сейчас долг всех граждан - быть в одном строю, чтобы никто не посеял семена розни в многонациональное общество.