Сильный ветер, гололед и снег. Пермякам рассказали о погоде на 24 марта

Ведомство советует не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Также автомобилистов просят двигаться с учетом дорожного покрытия, а пешеходов — не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.