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Сильный ветер, гололед и снег. Пермякам рассказали о погоде на 24 марта

Сильный ветер, гололед и снег. Пермякам рассказали о погоде на 24 марта

23 марта 2024, 09:10
Фото: properm.ru
Жителей Прикамья просят держаться от деревьев и домов.

В воскресенье, 24 марта, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра до 17 м/с, гололедица, отложения мокрого снега. В пресс-службе краевого ГУ МЧС дают рекомендации, как сохранить себя в безопасности, если придется выйти из дома.

Ведомство советует не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Также автомобилистов просят двигаться с учетом дорожного покрытия, а пешеходов — не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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#Погода#Снег#Погода пермь#Ветер#Мокрый снег
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