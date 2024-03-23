Сильный ветер, гололед и снег. Пермякам рассказали о погоде на 24 марта

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В воскресенье, 24 марта, в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра до 17 м/с, гололедица, отложения мокрого снега. В пресс-службе краевого ГУ МЧС дают рекомендации, как сохранить себя в безопасности, если придется выйти из дома.
Ведомство советует не находиться рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Также автомобилистов просят двигаться с учетом дорожного покрытия, а пешеходов — не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: 01 — со стационарного телефона, 101, 112 — с мобильного телефона, вызов бесплатный.