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У британской принцессы Кейт Миддлтон диагностировали рак

У британской принцессы Кейт Миддлтон диагностировали рак

23 марта 2024, 10:01
Фото: соцсети Букингемского дворца
Король Карл III гордится невесткой, не побоявшейся рассказать о болезни.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выложила в соцетях видеообращение, в котором сообщила, что у нее обнаружили онкозаболевание.

В январе принцессе провели операцию на брюшной полости, в результате стало известно, что у нее рак. После этого Кейт Миддлтон несколько недель не появлялась в медиапространстве — это время было нужно ей и ее семье, чтобы принять эту новость и объяснить ее детям. Напомним, у принца Уильяма и его супруги их трое: 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи. Сейчас Ее Высочество проходит химиотерапию.

В Букингемском дворце заявили, что король Великобритании Карл III гордится Кейт Миддлтон за ее смелое решение рассказать общественности про свое заболевание, сообщает Reuters. Монарх поддерживает тесный контакт с невесткой.

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#Рак#Онкология#Британия#Королевская семья
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