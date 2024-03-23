У британской принцессы Кейт Миддлтон диагностировали рак

В январе принцессе провели операцию на брюшной полости, в результате стало известно, что у нее рак. После этого Кейт Миддлтон несколько недель не появлялась в медиапространстве — это время было нужно ей и ее семье, чтобы принять эту новость и объяснить ее детям. Напомним, у принца Уильяма и его супруги их трое: 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи. Сейчас Ее Высочество проходит химиотерапию.