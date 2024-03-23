«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По словам очевидцам, организаторы Чемпионата и первенство России по бальным танцам отказались эвакуировать детей и продолжали соревнования во время теракта. Об этом сообщил телеграм-канал «Baza».
Находящиеся в помещении зрители начали паниковать из-за пожара и стрельбы, однако организаторы мероприятия не отвечали на их вопросы. Глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова якобы потребовала продолжить чемпионат. Свою позицию она аргументировала тем, что соревнования не были прекращены даже во время мятежа Евгения Пригожина летом прошлого года. «У нас танки были в городе, танцы не останавливали, и сейчас продолжаем», — цитирует Ерастову очевидец.
В результате, подросткам пришлось убегать без верхней одежды и самим искать выход из «Крокуса». «В латинских голых костюмах пришлось эвакуироваться на улицу. Вещи взять не удалось. Мы в легких кофтах. До гостиницы дошли пешком. Все в порядке. Будем отогреваться», — сообщила тренер из Перми Анна Злогыстева.
Ранее сообщалось, что 14 спортсменов из Прикамья были в «Крокус Сити Холл» во время теракта, произошедшего 22 марта в Подмосковье.