«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»

Находящиеся в помещении зрители начали паниковать из-за пожара и стрельбы, однако организаторы мероприятия не отвечали на их вопросы. Глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова якобы потребовала продолжить чемпионат. Свою позицию она аргументировала тем, что соревнования не были прекращены даже во время мятежа Евгения Пригожина летом прошлого года. «У нас танки были в городе, танцы не останавливали, и сейчас продолжаем», — цитирует Ерастову очевидец.