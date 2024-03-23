«У тебя одно ухо осталось». Появился допрос еще одного подозреваемого в теракте

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В социальных сетях был опубликован допрос еще одного из подозреваемых в массовом убийстве в «Крокусе Сити Холле». Силовики пытаются добиться точной информации о том, где именно террористы выкинули оружие.
В начале видео один из сотрудников силовых структур сказал задержанному: «У тебя одно ухо осталось». Голова мужчины перебинтована, а на футболке остались обильные следы крови. По словам 30-летнего подозреваемого, после совершения теракта преступники выбросили оружие. Место, где конкретно оно было оставлено, он не уточняет. Дата рождения подозреваемого — 4 февраля.