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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В соцсетях появился допрос еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе»

«У тебя одно ухо осталось». Появился допрос еще одного подозреваемого в теракте

23 марта 2024, 14:24
Фото: Социальные сети

В соцсетях появился допрос еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Ранее в сети появились допросы еще двух задержанных после теракта в «Крокусе Сити Холле».

В социальных сетях был опубликован допрос еще одного из подозреваемых в массовом убийстве в «Крокусе Сити Холле». Силовики пытаются добиться точной информации о том, где именно террористы выкинули оружие.

В начале видео один из сотрудников силовых структур сказал задержанному: «У тебя одно ухо осталось». Голова мужчины перебинтована, а на футболке остались обильные следы крови. По словам 30-летнего подозреваемого, после совершения теракта преступники выбросили оружие. Место, где конкретно оно было оставлено, он не уточняет. Дата рождения подозреваемого — 4 февраля.

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