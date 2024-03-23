В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России

Вчера, вечером 22 марта, в «Крокусе Сити Холл» произошел теракт. Преступники проникли в концертный зал здания, устроили пожар и открыли стрельбу по зрителям. Сообщалось, что все билеты на концерт были куплены, зал рассчитана 6200 человек. Кроме выступления группы «Пикник» в «Крокусе» также проходил чемпионат по танцам. По данным Следкома РФ, во время обстрела погибли 133 человека.