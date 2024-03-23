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В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России

В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России

23 марта 2024, 15:20
Фото: properm.ru
Введение смертной казни возможно лишь при изменении Конституции РФ.
Сюжет
Госдума

Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о намерении проработать тему введения смертной казни за терроризм в РФ. Информацию об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни — эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал Васильев, комментируя трагические события в «Крокус сити холле».

Кроме того, в конце 2022 года председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подчеркнул, что введение смертной казни на территории страны возможно только при изменении Конституции.

Вчера, вечером 22 марта, в «Крокусе Сити Холл» произошел теракт. Преступники проникли в концертный зал здания, устроили пожар и открыли стрельбу по зрителям. Сообщалось, что все билеты на концерт были куплены, зал рассчитана 6200 человек. Кроме выступления группы «Пикник» в «Крокусе» также проходил чемпионат по танцам. По данным Следкома РФ, во время обстрела погибли 133 человека.

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