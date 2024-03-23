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Появилось видео с допросом еще одного задержанного в «Крокусе Сити Холле»

В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта

23 марта 2024, 12:24
Фото: properm.ru / RT

Появилось видео с допросом еще одного задержанного в «Крокусе Сити Холле»

Трагедия произошла вечером 23 марта.

Сегодня, 23 марта, в сети появилось видеозапись с допросом еще одного подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе Сити Холле». Силовики общаются с мужчиной с помощью переводчика.

Видео было опубликовано главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Журналист называет задержанного «главарем» преступной группы. По словам мужчины, преступники около месяца жили в хостеле у трассы в Дмитриевке. В допросе он упоминает некоего Мухамада, с которым он жил, и Абдуллу, который на шоссе в Дмитриевке купил им машину для работы.

Ранее было опубликовано видео с еще одним подозреваемым. Неизвестные написали ему в мессенджер и предложили 500 тыс. рублей за убийство.

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