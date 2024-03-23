В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта

Видео было опубликовано главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Журналист называет задержанного «главарем» преступной группы. По словам мужчины, преступники около месяца жили в хостеле у трассы в Дмитриевке. В допросе он упоминает некоего Мухамада, с которым он жил, и Абдуллу, который на шоссе в Дмитриевке купил им машину для работы.