В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Сегодня, 23 марта, в сети появилось видеозапись с допросом еще одного подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе Сити Холле». Силовики общаются с мужчиной с помощью переводчика.
Видео было опубликовано главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Журналист называет задержанного «главарем» преступной группы. По словам мужчины, преступники около месяца жили в хостеле у трассы в Дмитриевке. В допросе он упоминает некоего Мухамада, с которым он жил, и Абдуллу, который на шоссе в Дмитриевке купил им машину для работы.
Ранее было опубликовано видео с еще одним подозреваемым. Неизвестные написали ему в мессенджер и предложили 500 тыс. рублей за убийство.