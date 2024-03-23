В «Крокусе», где погибли почти 100 человек, были 14 спортсменов из Прикамья

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14 спортсменов из Пермского края были в «Крокус Сити Холл» во время теракта, произошедшего 22 марта в Подмосковье. По данным федерации танцевального спорта Пермского края, пермяки представляли регион на чемпионате и первенстве РФ по танцевальному спорту.
Все они благополучно покинули здание, где проходили соревнования. Сегодня они выезжают в Пермь. Ранее спортсменка и тренер из Перми Анна Злыгостева рассказывала, что танцоры полчаса шли по улице в костюмах для выступления.
По последним данным, теракт в «Крокус Сити Холл» унес жизни 93 человек, но в СК РФ отмечают, что количество погибших еще может увеличиться. Нападавшие задержаны.