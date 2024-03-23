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В «Крокусе», где погибли почти 100 человек, были 14 спортсменов из Прикамья

В «Крокусе», где погибли почти 100 человек, были 14 спортсменов из Прикамья

23 марта 2024, 09:00
Фото: vk.com/sportkrai59
Спортсмены приехали в Подмосковье на соревнования.

14 спортсменов из Пермского края были в «Крокус Сити Холл» во время теракта, произошедшего 22 марта в Подмосковье. По данным федерации танцевального спорта Пермского края, пермяки представляли регион на чемпионате и первенстве РФ по танцевальному спорту.

Все они благополучно покинули здание, где проходили соревнования. Сегодня они выезжают в Пермь. Ранее спортсменка и тренер из Перми Анна Злыгостева рассказывала, что танцоры полчаса шли по улице в костюмах для выступления.

По последним данным, теракт в «Крокус Сити Холл» унес жизни 93 человек, но в СК РФ отмечают, что количество погибших еще может увеличиться. Нападавшие задержаны.

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