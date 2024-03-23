«В латинских голых костюмах». Пермская спортсменка рассказала о спасении из «Крокуса»

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Спортсменка и тренер из Перми Анна Злыгостева рассказала подробности о спасении из «Крокуса», где вчера вечером произошел теракт. Танцорам пришлось идти полчаса по улице в костюмах для выступления.
Анна Злыгостева приехала на Чемпионат и первенство России по бальным танцам — он проходил в МВЦ «Крокус ЭКСПО», рядом с павильоном, где находится «Крокус Сити Холл». Незадолго до теракта она написала в соцсетях, что ее команда прошла в финал и готовиться выступать на нем. Однако во время финала спортсменам пришлось покинуть помещение. «В латинских голых костюмах пришлось эвакуироваться на улицу. Вещи взять не удалось. Мы в легких кофтах. До гостиницы дошли пешком. Все в порядке. Будем отогреваться», — сообщила Анна.
По ее словам, танцоры сначала переживали, что вещи пришлось оставить в «Крокусе», однако, когда узнали, что произошло, порадовались, что остались живы. «Написали, что ближайшие сутки не пустят никого за вещами. И, слава Богу, горит в другой стороне. Надеемся удастся забрать костюмы и вещи целыми», — написала в комментарии к посту Анны еще одна участница соревнований.