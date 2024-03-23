«В латинских голых костюмах». Пермская спортсменка рассказала о спасении из «Крокуса»

Анна Злыгостева приехала на Чемпионат и первенство России по бальным танцам — он проходил в МВЦ «Крокус ЭКСПО», рядом с павильоном, где находится «Крокус Сити Холл». Незадолго до теракта она написала в соцсетях, что ее команда прошла в финал и готовиться выступать на нем. Однако во время финала спортсменам пришлось покинуть помещение. «В латинских голых костюмах пришлось эвакуироваться на улицу. Вещи взять не удалось. Мы в легких кофтах. До гостиницы дошли пешком. Все в порядке. Будем отогреваться», — сообщила Анна.