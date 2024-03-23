В МВД отрицают, что напавшие на «Крокус» террористы — граждане РФ

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
МВД РФ отрицает информацию о том, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» — граждане России. Сейчас миграционные подразделения МВД вместе с ФСБ проверяют основания пребывания каждого из задержанных в РФ, устанавливают места, где они жили.
Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте — граждане Таджикистана, но МИД страны опроверг эту информацию. Потом появлялись сообщения о том, что террористы — граждане РФ, но сейчас в МВД России опровергают это.
«В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — говорится в сообщении ведомства.
По сообщению СМИ, сейчас четверых задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл» 22 марта везут в Москву для допроса.