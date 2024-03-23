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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В МВД отрицают, что напавшие на «Крокус» террористы — граждане РФ

В МВД отрицают, что напавшие на «Крокус» террористы — граждане РФ

23 марта 2024, 15:08
Фото: скриншот с видео задержания одного из террористов
Сообщается, что подозреваемых в совершении терактов везут в Москву.

МВД РФ отрицает информацию о том, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» — граждане России. Сейчас миграционные подразделения МВД вместе с ФСБ проверяют основания пребывания каждого из задержанных в РФ, устанавливают места, где они жили.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте — граждане Таджикистана, но МИД страны опроверг эту информацию. Потом появлялись сообщения о том, что террористы — граждане РФ, но сейчас в МВД России опровергают это.

«В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению СМИ, сейчас четверых задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл» 22 марта везут в Москву для допроса.

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#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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