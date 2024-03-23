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В Перми можно почтить память погибших в «Крокус Сити Холле»

В Перми можно почтить память погибших в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 06:22
Фото: properm.ru
Губернатор рассказал, куда можно принести цветы.

Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в «Крокус Сити Холле» можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел вечером, 22 марта. По данным источника телеграм-канала 112, погибли 82 человека, среди которых трое детей. Число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.

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#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек
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