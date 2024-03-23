В Перми можно почтить память погибших в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Принести цветы и свечи в память о погибших в трагедии в «Крокус Сити Холле» можно к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Теракт в подмосковном концертном зале произошел вечером, 22 марта. По данным источника телеграм-канала 112, погибли 82 человека, среди которых трое детей. Число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.