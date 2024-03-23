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В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта

В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта в Москве

23 марта 2024, 07:09
Фото: 1MI

В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта

С понедельника с большинстве школ региона начинаются весенние каникулы.

В Пермском крае отменены все массовые развлекательные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

По информации ведомства, в учебных заведениях усилены меры безопасности. Сегодня, 23 марта, всем образовательным учреждениям региона было рекомендовано провести занятия в сокращенном режиме. В мэрии отметили, что с понедельника в большинстве школ начинаются каникулы.

Вчера вечером 22 марта, в концертном зале Москвы «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По данным телеграм-канала 112, погибли 82 человека, трое из которых — дети. Количество пострадавших увеличилось до 183 человек, восемь из них — дети.

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#Пермский край#Теракт#Меры безопасности#Москва#Прикамье#Мэрия#Пострадавшие#Концертный зал#Учебные заведения#Крокус Сити Холл#Весенние каникулы#Массовые развлекательные мероприятия
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