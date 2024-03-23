В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта в Москве

По информации ведомства, в учебных заведениях усилены меры безопасности. Сегодня, 23 марта, всем образовательным учреждениям региона было рекомендовано провести занятия в сокращенном режиме. В мэрии отметили, что с понедельника в большинстве школ начинаются каникулы.