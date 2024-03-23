В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта в Москве

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Пермском крае отменены все массовые развлекательные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.
По информации ведомства, в учебных заведениях усилены меры безопасности. Сегодня, 23 марта, всем образовательным учреждениям региона было рекомендовано провести занятия в сокращенном режиме. В мэрии отметили, что с понедельника в большинстве школ начинаются каникулы.
Вчера вечером 22 марта, в концертном зале Москвы «Крокус Сити Холл» произошел теракт. По данным телеграм-канала 112, погибли 82 человека, трое из которых — дети. Количество пострадавших увеличилось до 183 человек, восемь из них — дети.