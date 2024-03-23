В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека

Ранее сообщалось о 82 погибших, среди которых трое детей. По предварительным данным, люди гибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Источник 112 утверждает, что при террористической атаке погибли более 100 человек, пострадали — более 200.