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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека

23 марта 2024, 08:39
Цифра будет увеличиваться, говорят следователи.

По последним официальным данным в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. Однако количество жертв будет больше, сообщает СКР.

Ранее сообщалось о 82 погибших, среди которых трое детей. По предварительным данным, люди гибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Источник 112 утверждает, что при террористической атаке погибли более 100 человек, пострадали — более 200.

По данным СКР, четверых подозреваемых, причастных к теракту в «Крокусе», задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

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