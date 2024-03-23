В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Появились кадры допроса четвертого задержанного террориста под Брянской областью. Видеозапись была опубликована телеграм-каналом Baza.
По данным источника, 19-летнего преступника зовут Мухаммадсобир Файзов. Сейчас он находится в реанимации. Допрос проходит при помощи переводчика.
Ранее в сети появились видео трех остальных подозреваемых в массовом убийстве. Инцидент произошел вечером 23 марта. Преступная группа ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», устроила пожар и открыла стрельбу. По данным Следкома России, количество погибших достигло 133 человека. Пожар удалось ликвидировать только к 19:30 Мск 23 марта .