В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста

Ранее в сети появились видео трех остальных подозреваемых в массовом убийстве. Инцидент произошел вечером 23 марта. Преступная группа ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», устроила пожар и открыла стрельбу. По данным Следкома России, количество погибших достигло 133 человека. Пожар удалось ликвидировать только к 19:30 Мск 23 марта .