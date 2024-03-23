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Updated Сегодня, 17:22

Появилась видеозапись допроса четвертого задержанного под Брянском террориста

В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста

23 марта 2024, 17:22
Фото: properm.ru / Baza

Появилась видеозапись допроса четвертого задержанного под Брянском террориста

Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 133 человек.

Появились кадры допроса четвертого задержанного террориста под Брянской областью. Видеозапись была опубликована телеграм-каналом Baza.

По данным источника, 19-летнего преступника зовут Мухаммадсобир Файзов. Сейчас он находится в реанимации. Допрос проходит при помощи переводчика.

Ранее в сети появились видео трех остальных подозреваемых в массовом убийстве. Инцидент произошел вечером 23 марта. Преступная группа ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», устроила пожар и открыла стрельбу. По данным Следкома России, количество погибших достигло 133 человека. Пожар удалось ликвидировать только к 19:30 Мск 23 марта .

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