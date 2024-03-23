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Во время побега из «Крокуса» террористы сбили восьмилетнего ребенка

Во время побега из «Крокуса» террористы сбили восьмилетнего ребенка

23 марта 2024, 16:22
Фото: Baza
Сейчас мальчик находится в реанимации.

В попытках скрыться с места совершения террористического акта преступники сбили восьмилетнего ребенка. По словам матери мальчика, мужчины разогнались на автомобиле «Рено» и сбили ее сына. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Ольга пришла на концерт группы «Пикник» с супругом и двумя детьми. Услышав звуки стрельбы, семья выбежала на улицу. Когда они стояли на обочине дороги, в их сторону начала ускоряться иномарка. Больше всего пострадал 8-летний Илья, сейчас он находится в отделении реанимации. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Машина также задела мужа Ольги и ее дочку, но сильных повреждений не было.

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#Стрельба#Ребенок#Террористы#Реанимация#Пикник#Иномарка#Нападение на "Крокус Сити Холл"#Крокус
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