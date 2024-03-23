Во время побега из «Крокуса» террористы сбили восьмилетнего ребенка

Ольга пришла на концерт группы «Пикник» с супругом и двумя детьми. Услышав звуки стрельбы, семья выбежала на улицу. Когда они стояли на обочине дороги, в их сторону начала ускоряться иномарка. Больше всего пострадал 8-летний Илья, сейчас он находится в отделении реанимации. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Машина также задела мужа Ольги и ее дочку, но сильных повреждений не было.