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За сутки из-под завалов в «Крокусе» достали 133 тела

За сутки из-под завалов в «Крокусе» достали 133 тела

23 марта 2024, 19:29
Фото: МЧС РФ
Спасатели продолжают разбирать завалы.

За сутки из «Крокус Сити Холла» в Подмосковье спасатели достали 133 тела — их обнаружили под завалами. Статистикой поделились спасатели на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Предварительно удалось идентифицировать личности только 50 погибших. Сейчас на месте продолжается поисковая операция, но спасательная операция уже завершена.

План на ночь по расчистке завалов — власти наймут специализированную компанию, которая позволит открыть проем в концертный зал. К обеду воскресенья планируется расчистить весь зал.

Ранее в СК около 16:30 по московскому времени заявляли, что официальное количество погибших — 133 человека. Новых данных с тех пор не было.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных человека зашли в здание и начали стрелять, а затем устроили пожар. Их удалось задержать 23 марта в Брянской области.

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