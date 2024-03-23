За сутки из-под завалов в «Крокусе» достали 133 тела

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
За сутки из «Крокус Сити Холла» в Подмосковье спасатели достали 133 тела — их обнаружили под завалами. Статистикой поделились спасатели на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Предварительно удалось идентифицировать личности только 50 погибших. Сейчас на месте продолжается поисковая операция, но спасательная операция уже завершена.
План на ночь по расчистке завалов — власти наймут специализированную компанию, которая позволит открыть проем в концертный зал. К обеду воскресенья планируется расчистить весь зал.
Ранее в СК около 16:30 по московскому времени заявляли, что официальное количество погибших — 133 человека. Новых данных с тех пор не было.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных человека зашли в здание и начали стрелять, а затем устроили пожар. Их удалось задержать 23 марта в Брянской области.