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«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте

«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте

23 марта 2024, 10:50
Фото: properm.ru / Скриншот видео телеграм-канала «Двач»
К моменту преступления он получил 50% обещанной суммы.
Сюжет
Деньги

В социальных сетях появился допрос одного из подозреваемых в теракте в «Крокусе Сити Холле». Видео опубликовал телеграм-канал «Двач».

По словам мужчины, неизвестный написал ему в телеграме и предложил деньги за убийство. К моменту преступления он получил 250 тыс. рублей, однако все средства он растерял во время террористического акта. Остальную часть обещанных средств он должен был получить после стрельбы. Задержанный прилетел в Россию из Турции 4 марта.

Подозреваемые в обстреле были схвачены силовиками в Брянской области недалеко от границ с Украиной.

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