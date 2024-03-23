«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В социальных сетях появился допрос одного из подозреваемых в теракте в «Крокусе Сити Холле». Видео опубликовал телеграм-канал «Двач».
По словам мужчины, неизвестный написал ему в телеграме и предложил деньги за убийство. К моменту преступления он получил 250 тыс. рублей, однако все средства он растерял во время террористического акта. Остальную часть обещанных средств он должен был получить после стрельбы. Задержанный прилетел в Россию из Турции 4 марта.
Подозреваемые в обстреле были схвачены силовиками в Брянской области недалеко от границ с Украиной.