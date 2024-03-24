Барбершоп из Иваново, в котором работал один из террористов, сообщил об угрозах

«Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Файзодо Мухаммед. Хотим сказать, что он работал у нас на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года СВЯЗЬ МЫ С НИМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ! С ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОН У НАС НЕ РАБОТАЛ И НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ!» — отмечают администраторы страницы в посте.