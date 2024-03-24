Барбершоп из Иваново, в котором работал один из террористов, сообщил об угрозах

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Ивановский барбершоп «Площадка», в котором работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», пожаловался на волну угроз. Об этом барьершоп сообщает в своем паблике «ВКонтакте».
«Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Файзодо Мухаммед. Хотим сказать, что он работал у нас на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года СВЯЗЬ МЫ С НИМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ! С ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОН У НАС НЕ РАБОТАЛ И НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ!» — отмечают администраторы страницы в посте.
Также на угрозы пожаловался и Barbershop My Style в Тейково.