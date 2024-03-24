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Барбершоп из Иваново, в котором работал один из террористов, сообщил об угрозах

Барбершоп из Иваново, в котором работал один из террористов, сообщил об угрозах

24 марта 2024, 04:44
Фото: ВКонтакте/Площадка
Один из атаковавших «Крокус Сити Холл» проходил здесь испытательный срок.

Ивановский барбершоп «Площадка», в котором работал один из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», пожаловался на волну угроз. Об этом барьершоп сообщает в своем паблике «ВКонтакте».

«Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Файзодо Мухаммед. Хотим сказать, что он работал у нас на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года СВЯЗЬ МЫ С НИМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ! С ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОН У НАС НЕ РАБОТАЛ И НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ!» — отмечают администраторы страницы в посте.

Также на угрозы пожаловался и Barbershop My Style в Тейково.

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#Общество#Терроризм#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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