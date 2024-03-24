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Экс-губернатор Прикамья получил от своего главного актива почти 250 миллионов прибыли

Экс-губернатор Прикамья получил от своего главного актива почти 250 миллионов прибыли

24 марта 2024, 07:33
Фото: properm.ru
ТРК «Семья» принесло на 66% дохода больше, чем годом ранее.
Сюжет
Семья

ООО «ЭКС Интернешнл», входящее в структуру группы компаний «ЭКС», отчиталась о финансовых результатах за 2023 год. За минувший год общество на 13,7% увеличило свою чистую прибыль: со 147,1 млн рублей в 2022 году до 167,3 млн рублей в 2023-м, сообщает «Коммерсант-Прикамье»

Доходы «ЭКС Интернешнл» от участия в других организациях составили 249,3 млн рублей— это на 66,6% больше показателя предыдущего года. Выручка компании не раскрывается.

Как сообщил источник издания, доходы «ЭКС Интернешнл» от участия в других организациях представляют собой дивиденды от ТРК «Семья» — одного из главных активов «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова.

ООО «ЭКС Интернешнл», созданное в 2006 году в Перми, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, предприятие учреждено «Норпексаль холдинг СА» экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова.

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#Экономика#Семья#Чиркунов#Трк семья#Олег чиркунов#Экс
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