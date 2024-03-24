Экс-губернатор Прикамья получил от своего главного актива почти 250 миллионов прибыли

ООО «ЭКС Интернешнл», входящее в структуру группы компаний «ЭКС», отчиталась о финансовых результатах за 2023 год. За минувший год общество на 13,7% увеличило свою чистую прибыль: со 147,1 млн рублей в 2022 году до 167,3 млн рублей в 2023-м, сообщает «Коммерсант-Прикамье»