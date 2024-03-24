Экс-губернатор Прикамья получил от своего главного актива почти 250 миллионов прибыли

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
ООО «ЭКС Интернешнл», входящее в структуру группы компаний «ЭКС», отчиталась о финансовых результатах за 2023 год. За минувший год общество на 13,7% увеличило свою чистую прибыль: со 147,1 млн рублей в 2022 году до 167,3 млн рублей в 2023-м, сообщает «Коммерсант-Прикамье»
Доходы «ЭКС Интернешнл» от участия в других организациях составили 249,3 млн рублей— это на 66,6% больше показателя предыдущего года. Выручка компании не раскрывается.
Как сообщил источник издания, доходы «ЭКС Интернешнл» от участия в других организациях представляют собой дивиденды от ТРК «Семья» — одного из главных активов «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова.
ООО «ЭКС Интернешнл», созданное в 2006 году в Перми, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью, предприятие учреждено «Норпексаль холдинг СА» экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова.