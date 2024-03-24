Еще один пермский кинотеатр возвращает своим сегодняшним зрителям деньги за билеты

«Скорбим всей страной. В связи с общенациональным трауром, наш кинотеатр приостанавливает свою работу на 24 марта. С понедельника работаем по расписанию. Возврат денежных средств за билеты произойдет автоматический. Если у вас есть вопросы, мы ответим на них в личных сообщениях группы. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.