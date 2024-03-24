Еще один пермский кинотеатр возвращает своим сегодняшним зрителям деньги за билеты

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Пермский кинотеатр сети «Киномакс» (ТРК «Столица») сообщил на своем сайте о приостановке работы 24 марта.
«Деньги за билеты будут возвращены» — говорится в сообщении заведения.
Кинотеатр в ТРЦ «iMall Эспланада» не будет работать 24 марта — в день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в паблике кинотеатра в соцсетях.
«Скорбим всей страной. В связи с общенациональным трауром, наш кинотеатр приостанавливает свою работу на 24 марта. С понедельника работаем по расписанию. Возврат денежных средств за билеты произойдет автоматический. Если у вас есть вопросы, мы ответим на них в личных сообщениях группы. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в стране.