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Еще один пермский кинотеатр возвращает своим сегодняшним зрителям деньги за билеты

Еще один пермский кинотеатр возвращает своим сегодняшним зрителям деньги за билеты

24 марта 2024, 05:40
Фото: 1MI
Работа кинозалов приостановлена на день траура.

Пермский кинотеатр сети «Киномакс» (ТРК «Столица») сообщил на своем сайте о приостановке работы 24 марта.

«Деньги за билеты будут возвращены» — говорится в сообщении заведения.

Кинотеатр в ТРЦ «iMall Эспланада» не будет работать 24 марта — в день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в паблике кинотеатра в соцсетях.

«Скорбим всей страной. В связи с общенациональным трауром, наш кинотеатр приостанавливает свою работу на 24 марта. С понедельника работаем по расписанию. Возврат денежных средств за билеты произойдет автоматический. Если у вас есть вопросы, мы ответим на них в личных сообщениях группы. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура в стране.

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