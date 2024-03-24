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Кровь для пострадавших в результате теракта сдали более 5 тысяч доноров

Кровь для пострадавших в результате теракта сдали более 5 тысяч доноров

24 марта 2024, 10:12
Фото: 1MI
Медики говорят о том, что острой нужды в крови уже нет.

Свыше 5 тыс. доноров в Москве и Подмосковье сдали кровь для раненых в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

«Свыше 5 тыс. человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“, — говорится в сообщении.

Только 23 марта ФМБА приняло 1023 доноров, сообщают в агентстве. Острой нужды в препаратах крови и плазмы уже нет.

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#Происшествия#Общество#Донорство#Донор#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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