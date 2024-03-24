Кровь для пострадавших в результате теракта сдали более 5 тысяч доноров

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Свыше 5 тыс. доноров в Москве и Подмосковье сдали кровь для раненых в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
«Свыше 5 тыс. человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“, — говорится в сообщении.
Только 23 марта ФМБА приняло 1023 доноров, сообщают в агентстве. Острой нужды в препаратах крови и плазмы уже нет.