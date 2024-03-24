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Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам погибших

Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам погибших

24 марта 2024, 09:30
Фото: ВКонтакте/Пикник
Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы.

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы. Обращение Шклярского появилось в соцсетях коллектива.

«Дорогие друзья, мы обращаемся, наверное, ко всем, кто не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию. Совершенно бессмысленную… Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим, естественно, соболезнования всем, родственникам. Единственное, что можно — надеяться на какое-то успокоение. Опять же, говорю, слов таких, которые могут воскресить, или как-то утешить еще не найдено, еще не придуманы такие слова», — подчеркнул лидер «Пикника».

Вчера в соцсетях группы появилось следующее сообщение: «Вся команда Пикника выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами».

#Видео#Происшествия#Общество#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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