Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам погибших

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы. Обращение Шклярского появилось в соцсетях коллектива.
«Дорогие друзья, мы обращаемся, наверное, ко всем, кто не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию. Совершенно бессмысленную… Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим, естественно, соболезнования всем, родственникам. Единственное, что можно — надеяться на какое-то успокоение. Опять же, говорю, слов таких, которые могут воскресить, или как-то утешить еще не найдено, еще не придуманы такие слова», — подчеркнул лидер «Пикника».
Вчера в соцсетях группы появилось следующее сообщение: «Вся команда Пикника выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами».