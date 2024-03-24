Лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам погибших

«Дорогие друзья, мы обращаемся, наверное, ко всем, кто не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию. Совершенно бессмысленную… Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим, естественно, соболезнования всем, родственникам. Единственное, что можно — надеяться на какое-то успокоение. Опять же, говорю, слов таких, которые могут воскресить, или как-то утешить еще не найдено, еще не придуманы такие слова», — подчеркнул лидер «Пикника».