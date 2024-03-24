Лидеры религиозных общин Прикамья высказали соболезнования родным жертв теракта

В своем обращении председатель Централизованной религиозной организации «Региональное Духовное управление мусульман Пермского края» в составе ЦДУМ России, муфтий Пермского края, Авар хазрат Аблаев отмечает: «Изверги не побоялись Всевышнего и устроили его в Священный пост, который идёт сейчас у православных и мусульман. Более 60 погибших и 100 пострадавших, ни в чем неповинных людей.