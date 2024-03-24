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Лидеры религиозных общин Прикамья высказали соболезнования родным жертв теракта

Лидеры религиозных общин Прикамья высказали соболезнования родным жертв теракта

24 марта 2024, 06:21
Фото: Пермская епархия
Заявления опубликовали митрополит Мефодий, муфтий Авар хазрат Аблаев.

Соболезнования родным жертв теракта в «Крокус Сити Холле» опубликовали лидеры религиозных общин Прикамья.

Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, глава Пермской митрополии, в частности, подчеркнул в своем обращении: «Возношу свои молитвы об упокоении душ невинноубиенных и о скорейшем выздоравлении раненных и пострадавших в вопиющем преступлении. Милосердный Господь да ниспошлет мужество перенести скорбь и боль утраты и уврачевание душевных и телесных ран всем пострадавшим».

В своем обращении председатель Централизованной религиозной организации «Региональное Духовное управление мусульман Пермского края» в составе ЦДУМ России, муфтий Пермского края, Авар хазрат Аблаев отмечает: «Изверги не побоялись Всевышнего и устроили его в Священный пост, который идёт сейчас у православных и мусульман. Более 60 погибших и 100 пострадавших, ни в чем неповинных людей.

Вместе с Вами скорбим, глубоко сострадаем всем родным и близким погибших и пострадавших. Верим, что Всевышний Аллах не оставит Вас в столь трудную минуту! Молим Всевышнего о скорейшем выздоровлении раненых и о душах погибших».

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#Общество#Соболезнования#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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