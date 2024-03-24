МВД РФ: Полицейские прибыли на место стрельбы в Красногорске через пять минут

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
После поступления в дежурную часть УМВД России по г. о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через 5 минут. Об этом заявляют в МВД.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 22 марта на место теракта полицейские прибыли с большим опозданием. В различных СМИ время прибытия полицейского экипажа озвучивается от 20 минут до часу с момента первых сообщений о стрельбе.
Также полицейские заявляют, что видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы, отношения к органам внутренних дел не имеет.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 154 человека. Обнаружено 137 тел погибших.
Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых.