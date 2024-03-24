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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

МВД РФ: Полицейские прибыли на место стрельбы в Красногорске через пять минут

МВД РФ: Полицейские прибыли на место стрельбы в Красногорске через пять минут

24 марта 2024, 14:33
Фото: РИА Новости
Также в правоохранительных органах опровергли информацию о том, что полицейский с собакой бежал места происшествия.

После поступления в дежурную часть УМВД России по г. о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через 5 минут. Об этом заявляют в МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 22 марта на место теракта полицейские прибыли с большим опозданием. В различных СМИ время прибытия полицейского экипажа озвучивается от 20 минут до часу с момента первых сообщений о стрельбе.

Также полицейские заявляют, что видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы, отношения к органам внутренних дел не имеет.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По данным подмосковного Минздрава, пострадали 154 человека. Обнаружено 137 тел погибших.

Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых.

#Происшествия#Общество#Полиция#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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