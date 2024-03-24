На месте теракта в «Крокус Сити Холле» выявлено 137 убитых

С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле Renault обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы.