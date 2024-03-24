На месте теракта в «Крокус Сити Холле» выявлено 137 убитых

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
На данный момент на месте теракта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. К настоящему времени опознано 62 тела, сообщают в Следственном комитете Российской Федерации.
По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы. В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования.
С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле Renault обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы.
Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей собственникам, которые в день теракта находились в концертном комплексе.