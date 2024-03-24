Пермяки соболезнуют жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Пермяки скорбят вместе со всей Россией по жертвам теракта в подмосковном Красногорске. В городе приспущены флаги. На медиаэкранах ТЦ видны памятные надписи.
Жители города несут цветы и игрушки в память о погибших у мемориалу жертвам трагедии в клубе «Хромая лошадь».
Нападение вооруженных людей в «Крокус Сити Холле» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.
По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 154. В СК называли причинами гибели людей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Пожар в здании удалось ликвидировать к вечеру 23 марта, концертный зал полностью выгорел. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт).