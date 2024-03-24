properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Пермяки соболезнуют жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж

Пермяки соболезнуют жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Фоторепортаж

24 марта 2024, 11:15
Фото: properm.ru
Сегодняшний день объявлен днем траура

Пермяки скорбят вместе со всей Россией по жертвам теракта в подмосковном Красногорске. В городе приспущены флаги. На медиаэкранах ТЦ видны памятные надписи.

Жители города несут цветы и игрушки в память о погибших у мемориалу жертвам трагедии в клубе «Хромая лошадь».

Нападение вооруженных людей в «Крокус Сити Холле» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.

По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 154. В СК называли причинами гибели людей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Пожар в здании удалось ликвидировать к вечеру 23 марта, концертный зал полностью выгорел. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт).

Читайте также:
В пермских вузах завтра отменяют занятияПомощник директора группы «Пикник» опознана среди погибших в «Крокус Сити Холле»Кровь для пострадавших в результате теракта сдали более 5 тысяч доноров
#Происшествия#Общество#Пермь#Траур#Нападение на "Крокус Сити Холл"#Общенациональный траур#День общенационального траура
Подпишитесь
На месте теракта в «Крокус Сити Холле» выявлено 137 убитых
Сегодня, 14:05
Сегодня в России — день траура. Что это значит?
Сегодня, 04:04
Завтра в Перми возможны теракты? Выясняем
Сегодня, 11:54
РЖД и восемь авиакомпаний готовы бесплатно везти родственников погибших в Москву
Сегодня, 08:27
Число пострадавших в результате теракта в Москве достигло 154 человек
Сегодня, 08:41
"