Помощник директора группы «Пикник» опознана среди погибших в «Крокус Сити Холле»

Екатерина обычно стояла за стойкой мерча во время концертов. «Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — цитировали ранее в паблике «Пикника» директора группы Юрия Чернышевского.