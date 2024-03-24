Помощник директора группы «Пикник» опознана среди погибших в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Помощник директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время террористической атаки в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают в соцсетях коллектива.
Екатерина обычно стояла за стойкой мерча во время концертов. «Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — цитировали ранее в паблике «Пикника» директора группы Юрия Чернышевского.
Ранее со словами соболезнования к родственникам жертв теракта обратился лидер группы Эдмунд Шклярский.