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Помощник директора группы «Пикник» опознана среди погибших в «Крокус Сити Холле»

Помощник директора группы «Пикник» опознана среди погибших в «Крокус Сити Холле»

24 марта 2024, 10:46
Фото: ВКонтакте/Пикник инфо
Об этом сообщает коллектив.

Помощник директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время террористической атаки в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщают в соцсетях коллектива.

Екатерина обычно стояла за стойкой мерча во время концертов. «Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — цитировали ранее в паблике «Пикника» директора группы Юрия Чернышевского.

Ранее со словами соболезнования к родственникам жертв теракта обратился лидер группы Эдмунд Шклярский.

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