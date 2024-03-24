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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

РЖД и восемь авиакомпаний готовы бесплатно везти родственников погибших в Москву

РЖД и восемь авиакомпаний готовы бесплатно везти родственников погибших в Москву

24 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI
Также до столицы смогут добраться бесплатно и родные пострадавших во время теракта
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Ржд

РЖД объявили о бесплатных поездках в Москву для родственников погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в „Крокусе“ в Москву и из Москвы», — сообщают в РЖД.

Российские авиакомпании также предоставят возможность бесплатных полетов для близких погибших и пострадавших в теракте, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

Перевозки организуют восемь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Utair и Smartavia.

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#Происшествия#Авиа перевозки#Ржд#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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