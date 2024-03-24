РЖД и восемь авиакомпаний готовы бесплатно везти родственников погибших в Москву

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
РЖД объявили о бесплатных поездках в Москву для родственников погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в „Крокусе“ в Москву и из Москвы», — сообщают в РЖД.
Российские авиакомпании также предоставят возможность бесплатных полетов для близких погибших и пострадавших в теракте, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
Перевозки организуют восемь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Utair и Smartavia.