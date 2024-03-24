Сегодня в России — день траура. Что это значит?

Последний раз президент РФ объявлял траур 28 марта 2018 года из-за крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, там погибли 60 человек. До этого траур объявлялся из-за авиакатастрофы самолета ТУ-154 в Сочи — погибли 92 человека. Нынешний траур уже 30 по счету в стране.