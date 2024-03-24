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Сегодня в России — день траура. Что это значит?

Сегодня в России — день траура. Что это значит?

24 марта 2024, 04:04
Фото: 1MI
Траур объявлен в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Сегодняшний день, 24 марта, президент России Владимир Путин объявил днем национального траура в стране. Об этом глава государства заявил во время обращения к россиянам в субботу, 23 марта.

Траур объявлен в связи с терактом в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» — во время стрельбы и пожара там погибли как минимум 133 человек.

Что меняется в жизни россиян в дни национального траура:

  • государственные флаги РФ опускают, на древке крепят черную ленту;
  • по ТВ и радио запрещается включать рекламу;
  • учреждениям культуры и телеканалам рекомендуют отменить развлекательные мероприятия, а также передачи.

Последний раз президент РФ объявлял траур 28 марта 2018 года из-за крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, там погибли 60 человек. До этого траур объявлялся из-за авиакатастрофы самолета ТУ-154 в Сочи — погибли 92 человека. Нынешний траур уже 30 по счету в стране.

Теракт в Подмосковье случился вечером 22 марта, четыре человека с оружием зашли на территорию «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по людям. Также они начали поджигать здание. Преступникам удалось скрыться, их задержали только 23 марта.

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 133 человека.

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