Сотрудница «Крокус Сити Холла» спасла комментатора Виктора Гусева и его семью

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Спортивный комментатор Виктор Гусев и его семья, которые пришли в «Крокус Сити Холл» на концерт группы «Пикник», были спасены во время нападения благодаря действиям сотрудницы концертного зала Софии Мейер. Об этом рассказал Виктор Гусев, сообщает канал Baza.
В «Крокусе» Гусев находился с женой, другом и сыном. По словам комментатора, сотрудница «Крокуса» София Мейер помогла блокировать двери всех лож и провела зрителей по лестнице на улицу под звук выстрелов.
«Меня, а также Сергея Светлакова спасла сотрудница „Крокуса“ София Мейер», — приводит канал слова Гусева.
Ранее актер Сергей Светлаков рассказал, как оказался на концерте группы «Пикник», который проходил в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. По его словам, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над ними располагаются ложи, где и находился актер.
Девушка-менеджер, которая была на этаже, закрыла выходы из всех лож, когда люди выбежали. Это было сделано для того, чтобы террористы не начали вести огонь сверху. После этого он и еще несколько посетителей решили забаррикадировать вход в коридор, куда они вышли.