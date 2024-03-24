Участник СВО требует отменить концерт Александра Малинина в Перми

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Концерт Александра Малинина в Перми стоит отменить из-за отсутствия поддержки со стороны артиста в вопросе политики России по отношению к Украине. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на заявление бойца из зоны спецоперации, фамилия которого не озвучивается.
«В Перми 28 марта планируют провести концерт Малинина, который живет в особняке в Мюнхене (ФРГ). Данный артист откровенно поддерживает Вооруженные силы Украины. Прошу как офицер, который находится на СВО, отменить концерт», — цитирует издание сообщение.
По словам офицера, представители мэрии Перми ответили, что не имеют возможности влиять на гастрольный график артистов. Они добавили, что исполнители сами принимают решение о месте и времени своих выступлений в России.