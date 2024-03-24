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Участник СВО требует отменить концерт Александра Малинина в Перми

Участник СВО требует отменить концерт Александра Малинина в Перми

24 марта 2024, 12:57
Фото: malinin.ru
По словам военнослужащего, «артист откровенно поддерживает Вооруженные силы Украины».

Концерт Александра Малинина в Перми стоит отменить из-за отсутствия поддержки со стороны артиста в вопросе политики России по отношению к Украине. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на заявление бойца из зоны спецоперации, фамилия которого не озвучивается.

«В Перми 28 марта планируют провести концерт Малинина, который живет в особняке в Мюнхене (ФРГ). Данный артист откровенно поддерживает Вооруженные силы Украины. Прошу как офицер, который находится на СВО, отменить концерт», — цитирует издание сообщение.

По словам офицера, представители мэрии Перми ответили, что не имеют возможности влиять на гастрольный график артистов. Они добавили, что исполнители сами принимают решение о месте и времени своих выступлений в России.

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#Пермь#Культура#Концерт#Сво
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