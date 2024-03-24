Участник СВО требует отменить концерт Александра Малинина в Перми

Концерт Александра Малинина в Перми стоит отменить из-за отсутствия поддержки со стороны артиста в вопросе политики России по отношению к Украине. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на заявление бойца из зоны спецоперации, фамилия которого не озвучивается.