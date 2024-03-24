В Кишертском округе на пожаре погиб человек

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В селе Андреево Кишертского муниципального округа сгорел жилой дом. В ем обнаружен погибший, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило 23 марта в 7:56. К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 21 человек личного состава и девяти единиц техники.
На месте было выявлено горение кровли жилого дома. До прибытия первого пожарного подразделения из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. На пожаре обнаружен погибший.
Площадь пожара составила 98 квадратных метров. Время ликвидации пожара — 8:30.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.