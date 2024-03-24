В Пермском крае закрывают две ледовые переправы

В понедельник, 25 марта 2024 года, в полночь, в Соликамском городском округе закроется две ледовые переправы через реку Кама в поселке Нижний склад и через протоку Боровская Воложка в поселке Усть-Боровая. Решение принято в связи с потеплением и интенсивным таянием снега.