В Пермском крае закрывают две ледовые переправы

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Министерство территориальной безопасности информирует о закрытии двух ледовых переправ в Соликамском городском округе. Они перестают работать с сегодняшней полуночи.
В понедельник, 25 марта 2024 года, в полночь, в Соликамском городском округе закроется две ледовые переправы через реку Кама в поселке Нижний склад и через протоку Боровская Воложка в поселке Усть-Боровая. Решение принято в связи с потеплением и интенсивным таянием снега.
Отметим, что данные переправы активно используются служебным и технологическим транспортом ОАО «Соликамскбумпром».
В Пермском крае продолжат действовать девять ледовых переправ.