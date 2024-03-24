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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Пермском крае закрывают две ледовые переправы

В Пермском крае закрывают две ледовые переправы

24 марта 2024, 11:44
Фото: МЧС Пермского края
В регионе продолжают действовать девять официальных переправ.

Министерство территориальной безопасности информирует о закрытии двух ледовых переправ в Соликамском городском округе. Они перестают работать с сегодняшней полуночи.

В понедельник, 25 марта 2024 года, в полночь, в Соликамском городском округе закроется две ледовые переправы через реку Кама в поселке Нижний склад и через протоку Боровская Воложка в поселке Усть-Боровая. Решение принято в связи с потеплением и интенсивным таянием снега.

Отметим, что данные переправы активно используются служебным и технологическим транспортом ОАО «Соликамскбумпром».

В Пермском крае продолжат действовать девять ледовых переправ.

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#Ледовые переправы#Транспорт#Соликамск#Ледовая переправа#Соликамскбумпром
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