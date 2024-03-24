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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Завтра пермяков ожидает гололедица на дорогах

Завтра пермяков ожидает гололедица на дорогах

24 марта 2024, 13:25
Фото: properm.ru
Ночью в отдельных районах края прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения.

По данным Пермского ЦГМС 25 марта по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупреждают в краевом МЧС.

Синоптики на 25 марта прогнозируют ночью в отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

#Прогноз погоды#Пермь#Мчс#Прогноз#Гу мчс
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