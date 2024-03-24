Завтра пермяков ожидает гололедица на дорогах

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По данным Пермского ЦГМС 25 марта по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупреждают в краевом МЧС.
Синоптики на 25 марта прогнозируют ночью в отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.