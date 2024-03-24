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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Завтра в Перми возможны теракты? Выясняем

Завтра в Перми возможны теракты? Выясняем

24 марта 2024, 11:54
Фото: properm.ru
В городе проверяются угрозы посетителям и работникам торговых центров.

В социальных сетях появилась информация о возможных терактах в торговых центрах Перми. В частности, пишут, что нападения возможны завтра, 25 марта.

Как поясняют в Министерства территориальной безопасности Пермского края 24 марта в ведомство поступила информация об угрозах безопасности посетителей и работников торговых центров.

«По данному факту проинформированы оперативные службы. Правоохранительными органами проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения» — сообщает минтербез.

Граждан призывают соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

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