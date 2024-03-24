Завтра в Перми возможны теракты? Выясняем

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В социальных сетях появилась информация о возможных терактах в торговых центрах Перми. В частности, пишут, что нападения возможны завтра, 25 марта.
Как поясняют в Министерства территориальной безопасности Пермского края 24 марта в ведомство поступила информация об угрозах безопасности посетителей и работников торговых центров.
«По данному факту проинформированы оперативные службы. Правоохранительными органами проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения» — сообщает минтербез.
Граждан призывают соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.