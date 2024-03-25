Адвокаты арестованных в Перми начальников колоний обжалуют содержание в СИЗО

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В пермские суды поступили жалобы адвокатов задержанных по подозрению во взятках руководителей колоний. Как сообщили в краевой инстанции, на 26 назначено рассмотрение апелляции на определение Мотовилихинского суда адвокатов руководителя пермской ИК-29 Дмитрия Ассанова. Жалобу будет рассматривать судья Наталья Пикулева.
Как рассказали журналисту Properm.ru в Свердловском районном суде, сегодня по почте поступила жалоба адвоката арестованного на прошлой неделе по подозрению в покушение на получение взятки начальника ИК-37 Ильи Асламова.
Мотовилихинский районный суд отправил до 19 мая в СИЗО подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова — начальника колонии ИК-29. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. На день раньше Свердловской районный суд отправил в СИЗО его коллегу. Как позднее стало известно, в Перми и Москве задержали его подельников — посредника и взяткодателя. 18 марта по подозрению в получении взятки был задержан начальник колонии ИК-37 Илья Асламов. Вместе с ним был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде.