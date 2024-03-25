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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Автоэксперт назвал слабые места китайских машин

25 марта 2024, 05:38
В условиях введения санкций и ухода зарубежных автобрендов с российского рынка, все больше людей начинают выбирать китайские машины. Однако не все полностью осознают, чего стоит ожидать от нового для них автомобиля и поэтому относятся к нему с некоторым подозрением.

Одной из основных особенностей китайских автомобилей является интенсивное использование электроники. Благодаря этому, мониторинг проблем упрощается, однако это также увеличивает стоимость обслуживания, считает автоэксперт Илья Ушаев.

Системы безопасности в китайских автомобилях также вызывают определенные сомнения, поскольку они не соответствуют европейским стандартам, которые более привычны для россиян. Поэтому, при использовании таких систем, следует быть особенно внимательными и осторожными, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, лакокрасочное покрытие у большинства автомобилей, включая китайские, оставляет желать лучшего. Вследствие этого, любые камни, ветки или другие непредвиденные ситуации с большей вероятностью приведут к возникновению сколов и царапин на поверхности кузова.

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