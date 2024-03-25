Автоэксперт назвал слабые места китайских машин

В условиях введения санкций и ухода зарубежных автобрендов с российского рынка, все больше людей начинают выбирать китайские машины. Однако не все полностью осознают, чего стоит ожидать от нового для них автомобиля и поэтому относятся к нему с некоторым подозрением.