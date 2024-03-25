Биотехнолог Сергей Вострухов сомневается в быстрых результатах чипов Илона Маска

Он отметил, что идея использования имплантов для восстановления зрения не является новой, а компания Илона Маска является одним из многих игроков в этой сфере. В 2017 году американские ученые предложили плоский микроскоп FlatScope, который помогает вернуть не только зрение, но и слух. В России также проводились исследования технологии ELVIS, способной восстанавливать зрение у пациентов с определенными заболеваниями глазной сетчатки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».