Биотехнолог Сергей Вострухов сомневается в быстрых результатах чипов Илона Маска

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Он отметил, что идея использования имплантов для восстановления зрения не является новой, а компания Илона Маска является одним из многих игроков в этой сфере. В 2017 году американские ученые предложили плоский микроскоп FlatScope, который помогает вернуть не только зрение, но и слух. В России также проводились исследования технологии ELVIS, способной восстанавливать зрение у пациентов с определенными заболеваниями глазной сетчатки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Вострухова, компания Neuralink делает эволюционный шаг в развитии нейрочипирования, сосредотачиваясь на разработке более совершенных технологий производства. Однако восстановление зрения является сложной задачей, особенно при врожденных патологиях. Поэтому не стоит ожидать мгновенных результатов от имплантов Neuralink.
Эксперт предупреждает о рисках, связанных с операциями на головном мозге и возможными негативными эффектами при длительном использовании нейроимплантов. Он также указывает на необходимость проведения длительных исследований для определения срока службы и эффективности биочипов, а также для изучения влияния чужеродных электрических импульсов на мозг. Без таких исследований применение новой технологии может быть опасным.
Таким образом, хотя импланты Neuralink обладают потенциалом для восстановления зрения, они все же нуждаются в дальнейшем изучении и тестировании перед широким применением.