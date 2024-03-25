Осадки каждый день. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

За счет дождей снег начнет таять быстрее, но это будет происходить активнее на юге региона. На севере в это время прогнозируется снег. Больше всего осадков в Прикамье выпадет в понедельник и среду. За неделю прогнозируемая сумма осадков превысит климатическую норму в 1,5-2 раза. Температура ожидается в рамках климатической нормы, либо немного теплее по югу.