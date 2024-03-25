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Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

В Пермском крае на неделе с 25 марта прогнозируются осадки каждый день

Осадки каждый день. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

25 марта 2024, 03:10
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 25 марта прогнозируются осадки каждый день

К концу недели по ночам температура будет опустится до -16°.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшую неделю. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на большей части региона будет облачно, каждый день ожидаются осадки: снег, мокрый снег, дождь.

За счет дождей снег начнет таять быстрее, но это будет происходить активнее на юге региона. На севере в это время прогнозируется снег. Больше всего осадков в Прикамье выпадет в понедельник и среду. За неделю прогнозируемая сумма осадков превысит климатическую норму в 1,5-2 раза. Температура ожидается в рамках климатической нормы, либо немного теплее по югу.

Погода по дням:

  • 25 марта: днем +1…+6°, порывы ветра до 14 м/с;
  • 26 марта: ночью -3…+2°, днем +3…+8°;
  • 27 марта: ночью -2…+3°, на севере до -9°, днем -2…+3°, порывы ветра до 19 м/с;
  • 28 марта: ночью -5…0°, на севере до -13°, днем -5…0°;
  • 29 марта: ночью -14…-9°, на севере до -18°, днем -3…+2°.

В субботу ночью будет холодно: -16…-11°, но днем потеплеет до +5°. В воскресенье ночью -1°, днем до +8°.

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#Пермь#Погода
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