Глава Удмуртии Бречалов потребовал усилить режим безопасности в ТЦ

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В ходе заседания глава региона дал ряд указаний по усилению мер безопасности в крупных торговых центрах. Информацию об этом предоставила пресс-служба главы региона.
Как сообщает издание udm-info.ru, участие в совещании приняли руководители правоохранительных органов, представители ведомств, министерств, объектов транспорта, ректоры учебных заведений и руководители СПО.
Во время заседания глава Удмуртии напомнил, что в прошедшие выходные были усилены меры безопасности на местах массового скопления людей, включая железнодорожные вокзалы и аэропорт Ижевск. Кроме того, на дорогах федерального и регионального значения работают патрули ГИБДД и оперативных подразделений. Также была усилена работа по выявлению случаев незаконной миграции.
Представители администрации Александра Бречалова сообщили о проверках работы частных охранных предприятий, проведении учений на социальных объектах и тщательном рассмотрении всех обращений граждан. Глава региона поручил профильному министру Виктору Лашкареву уделять особое внимание крупным торговым центрам. Организация таких мероприятий должна осуществляться совместно с прокуратурой и МЧС.
Также были обсуждены вопросы обеспечения антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Учебные заведения 1–3-й категорий охраняются сотрудниками частных охранных предприятий, а учебные заведения 4-й категории, в основном расположенные в сельской местности и имеющие небольшое количество учеников, охраняются сторожами.
Участники совещания отметили, что в Ижевске обеспечена 100%-ная охрана со стороны частных охранных предприятий. В 18 школах города и в школе № 2 в Сарапуле имеются контрольно-пропускные пункты. В образовательных учреждениях с численностью более 1000 учеников устанавливаются КПП.
Ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин рассказал об организации безопасности студентов и сотрудников высших учебных заведений. Он подчеркнул, что учебные корпуса постоянно охраняются, соблюдается пропускной режим, а также поддерживаются в должном техническом состоянии инженерно-технические средства и системы охраны.
Александр Бречалов также отметил, что необходимо уделять повышенное внимание предотвращению межнациональных конфликтов после теракта в Красногорске.