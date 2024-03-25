Глава Удмуртии Бречалов потребовал усилить режим безопасности в ТЦ

Во время заседания глава Удмуртии напомнил, что в прошедшие выходные были усилены меры безопасности на местах массового скопления людей, включая железнодорожные вокзалы и аэропорт Ижевск. Кроме того, на дорогах федерального и регионального значения работают патрули ГИБДД и оперативных подразделений. Также была усилена работа по выявлению случаев незаконной миграции.