properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Глава Удмуртии Бречалов потребовал усилить режим безопасности в ТЦ

Глава Удмуртии Бречалов потребовал усилить режим безопасности в ТЦ

25 марта 2024, 14:39
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
В понедельник, 25 марта, глава Удмуртии Александр Бречалов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Одним из основных вопросов стал теракт, который произошел в красногорском торговом центре «Крокус Сити Холл».

В ходе заседания глава региона дал ряд указаний по усилению мер безопасности в крупных торговых центрах. Информацию об этом предоставила пресс-служба главы региона.

Как сообщает издание udm-info.ru, участие в совещании приняли руководители правоохранительных органов, представители ведомств, министерств, объектов транспорта, ректоры учебных заведений и руководители СПО.

Во время заседания глава Удмуртии напомнил, что в прошедшие выходные были усилены меры безопасности на местах массового скопления людей, включая железнодорожные вокзалы и аэропорт Ижевск. Кроме того, на дорогах федерального и регионального значения работают патрули ГИБДД и оперативных подразделений. Также была усилена работа по выявлению случаев незаконной миграции.

Представители администрации Александра Бречалова сообщили о проверках работы частных охранных предприятий, проведении учений на социальных объектах и тщательном рассмотрении всех обращений граждан. Глава региона поручил профильному министру Виктору Лашкареву уделять особое внимание крупным торговым центрам. Организация таких мероприятий должна осуществляться совместно с прокуратурой и МЧС.

Также были обсуждены вопросы обеспечения антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Учебные заведения 1–3-й категорий охраняются сотрудниками частных охранных предприятий, а учебные заведения 4-й категории, в основном расположенные в сельской местности и имеющие небольшое количество учеников, охраняются сторожами.

Участники совещания отметили, что в Ижевске обеспечена 100%-ная охрана со стороны частных охранных предприятий. В 18 школах города и в школе № 2 в Сарапуле имеются контрольно-пропускные пункты. В образовательных учреждениях с численностью более 1000 учеников устанавливаются КПП.

Ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин рассказал об организации безопасности студентов и сотрудников высших учебных заведений. Он подчеркнул, что учебные корпуса постоянно охраняются, соблюдается пропускной режим, а также поддерживаются в должном техническом состоянии инженерно-технические средства и системы охраны.

Александр Бречалов также отметил, что необходимо уделять повышенное внимание предотвращению межнациональных конфликтов после теракта в Красногорске.

Подпишитесь
«Легли на пол и поползли». Семейная пара из Кунгура смогла спастись из «Крокуса»
Сегодня, 11:07
За хищение 299 миллионов у авиазавода пермского бизнесмена просят отправить в колонию
Сегодня, 12:10
Пермский аэропорт ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы
Сегодня, 10:31
Пермское УФАС требует от Чайковской администрации навести порядок в похоронном деле
Сегодня, 13:01
Суд продлил арест начальников МУП «Пермгорэлектротранс» по делу о взятках
Сегодня, 07:15
Адвокаты арестованных в Перми начальников колоний обжалуют содержание в СИЗО
Сегодня, 08:41
"