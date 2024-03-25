Контрактник из Чёрмоза погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В ходе специальной военной операции погиб житель Чёрмоза Ильинского округа Николай Данин. Погибшему был 31 год, сообщает администрация муниципалитета.
Николай вырос и учился в Чермозе. С 2010 года по 2011 год проходил военную службу по призыву. В октябре 2023 года заключил контракт на военную службу. Погиб в ходе исполнении обязанностей военной службы.
О дате и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.