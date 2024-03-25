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Контрактник из Чёрмоза погиб в ходе СВО

Контрактник из Чёрмоза погиб в ходе СВО

25 марта 2024, 17:12
Фото: ВКонтакте/администрация Ильинского городского округа
Николаю Данину исполнился 31 год.

В ходе специальной военной операции погиб житель Чёрмоза Ильинского округа Николай Данин. Погибшему был 31 год, сообщает администрация муниципалитета.

Николай вырос и учился в Чермозе. С 2010 года по 2011 год проходил военную службу по призыву. В октябре 2023 года заключил контракт на военную службу. Погиб в ходе исполнении обязанностей военной службы.

О дате и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Чермоз
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