«Легли на пол и поползли». Семейная пара из Кунгура смогла спастись из «Крокуса»

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Жительница Кунгура смогла спастись из «Крокуса Сити Холл» во время теракта. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье».
В день трагических событий, 22 марта, 26-летняя уроженка Пермского края оказалась на концерте группы «Пикник» вместе со своим супругом. Семейная пара сидела на восьмом ряду, когда террористы начали стрельбу.
По данным источника, мужчина и женщина смогли выбраться из помещения до начала пожара. «Все как один сразу легли на пол. И поползли. Мы с мужем тоже ползли, но видели, как некоторые бежали к сцене. Люди, видимо, думали, что там есть выход. А их там расстреливали», — рассказывает кунгурячка изданию
Ранее сообщалось, что во время теракта в Подмосковье, в концертном зале находились 14 пермяков на чемпионате по бальным танцам. Инцидент произошел вечером 22 марта, четверо мужчин ворвались в «Крокус», устроили пожар и начали обстреливать зрителей концертного зала. По последним официальным данным Следкома РФ, погибли 137 человек, более 100 человек были госпитализированы.