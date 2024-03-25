«Легли на пол и поползли». Семейная пара из Кунгура смогла спастись из «Крокуса»

По данным источника, мужчина и женщина смогли выбраться из помещения до начала пожара. «Все как один сразу легли на пол. И поползли. Мы с мужем тоже ползли, но видели, как некоторые бежали к сцене. Люди, видимо, думали, что там есть выход. А их там расстреливали», — рассказывает кунгурячка изданию